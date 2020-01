Leandro Benegas y su salida de la U: Sentí que no querían que estuviera

Leandro Benegas habló este miércoles sobre su llegada a Palestino y además de comentar los objetivos que tiene con su nuevo club, como el desafío de la Copa Libertadores, abordó su salida de Universidad de Chile. Según el delantero, sintió que ya no lo querían en el plantel laico.

"Sentía que no querían que estuviera. Al final la decisión de no seguir la tuve que tomar yo. Ellos querían una baja de salario, que no estaba aprobada por el directorio, entonces sentí que era una forma sutil de decir que no querían contar conmigo", dijo en diálogo con el CDF.

"Lo que molesta es que dejen a uno mal parado, como que no acepté el momento del club, quizá habian formas, negociaciones, que se podían manejar de otras formas y ver si podíamos llegar a un acuerdo. Pero bueno, lamentablemente nunca llegó y yo tengo que defender los intereses de mi familia. Son decisiones que uno debe tomar y el camino sigue", agregó.

Sobre su vuelta al conjunto "árabe", dijo sentirse feliz por llegar a un lugar donde la gente ha sido cariñosa con él. En cuanto a la Copa, aseguró que junto a sus compañeros ya se están "preparando de la mejor manera", y que un punto clave en el trabajo será "hacer una unión bien firme entre los jugadores para afrontar lo que se viene".

Leandro Benegas y su arribo a @CDPalestinoSADP: "Llegué a un lugar donde fui feliz"#PelotaParadaCDF #VivimosFútbolxCDF 👇 pic.twitter.com/OTZJpYxJRs — Canal del Fútbol (@CDF_cl) January 8, 2020