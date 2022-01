Luis Jiménez: Pensé en retirarme, pero mi familia y Palestino me convencieron de seguir

Luis Jiménez, volante de Palestino, habló sobre su decisión de seguir una temporada más en el cuadro árabe y comentó que pensó en retirarse el año pasado, pero su familia y dirigentes del equipo lo convencieron de seguir en la actividad.

"Me convencieron entre mi señora, mi familia, mi mamá, y la insistencia de Fernando Aguad, uno e los accionistas de Palestino. Y el "Piña" (Carlos Villanueva) que me llamaba todos los días", comentó en TNT Sports.

Respecto al retiro, aseguró que lo pensó: "El año pasado terminé mal. Siempre he dicho que me gustaría jugar y terminar jugando de buena manera. El año pasado tuve una lesión en la selección, en septiembre, me rompí el tobillo, fue grave. Después vino la pubalgia".

"Y yo nunca he tenido lesiones, entonces fue una situación incómoda para mí, y no quería tener un contrato y no ser un aporte. Uno tiene que saber cuando decir 'hasta aquí tengo que llegar' y esa fue la sensación que tuve el campeonato pasado. Si bien hice hartos goles, no me sentía conforme, esa es la realidad", explicó.

Finalmente, elogió al nuevo técnico, Gustavo Costas, y remarcó que su objetivo es ganar un título este año con Palestino.

"Nos ilusionamos harto, especialmente, yo quiero jugar este año y ganar algo. Yo apunto a la Copa Chile y pelear en la parte alta del campeonato, clasificar a una copa internacional", sentenció.