Pablo "Vitamina" Sánchez y el estilo Tobar del arbitraje chileno: Hay que tener cuidado

El técnico de Palestino, Pablo "Vitamina" Sánchez, se refirió al cambio en el referato chileno, y aseguró que si bien la apuesta es buena porque se juegan más minutos, hay que tener cuidado con ese "dejar jugar" que busca imponer Roberto Tobar desde la Comisión de Arbitraje.

"Veo un intento de modificar el arbitraje, y me parece bien, porque se están jugando más minutos. Pero me parece que hay que tener cuidado, porque hay jugadas que sí son faltas, y con esto de dejar jugar estamos obviando unas faltas que son claras, que ojalá no pase a mayores", explicó tras el duelo ante la U.

"Y ese 'no cobrar nada' puede hacer que aparezca una pierna fuerte demás", añadió.

"Más allá de que nos hayan explicado, me da la impresión de que se deja jugar como era Tobar, pero Tobar es único e irrepetible", argumentó.