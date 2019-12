Passerini: Desde que conocí a Lucila, dejé de ser el pibe que estaba todo el día en la Play

Con 14 goles, el delantero argentino de Palestino, Lucas Passerini, se transformó en el máximo anotador del suspendido Campeonato Nacional 2019 y tras un comienzo difícil, reconoce que haber conocido a la presentadora de TV Lucila Vit fue clave en el alza de su rendimiento.

"Va de la mano. He madurado. Ella es más grande (mayor), he crecido y mirando las cosas desde otro punto de vista. Desde que conocí a Lucila he dejado de ser ese pibe que estaba todo el día jugando Playstation o con el teléfono. Me he dedicado más a mi cuidado personal", comentó el ariete en entrevista con La Tercera.

"De verdad me ha ayudado un montón. Recién nos conocimos tuve este cambio. Ojalá que de acá a 10 años sigamos juntos y pueda decir que sí, que desde la conocí mi carrera tuvo éxito", añadió Passerini, quien reveló que de darse un traspaso al extranjero, la modelo lo acompañará: "Ya está todo conversado", comentó.

Sobre lo vivido en la temporada, el jugador nacido en Formosa dijo que en Palestino tenían la esperanza de finalizar el torneo, dado que podían dar caza a Colo Colo.

"Queríamos seguir jugando por la posición en la que estábamos y veníamos en alza. Teníamos la ilusión y las armas para arrebatarle el segundo puesto a Colo Colo. Estábamos tan cerca... Luego obviamente pensando en la sociedad y la gente del pueblo chileno, lo más lógico era que terminara el campeonato", dijo Passerini, quien a raíz de esa poca continuidad se plantea dejar el elenco de colonia.

"Hace cinco semanas que nos vienen diciendo 'este semana fin se juega' y no pasa nada. A uno también lo hace pensar. Uno quiere tener continuidad y aprovechar el momento", comentó.

"Necesito seguir jugando, seguir creciendo, agarrar experiencia. Si sigo acá y el torneo arranca dentro de dos meses, va a ser difícil mantener el nivel", añadió antes de hablar una eventual nacionalización por ius sanguinis.

"Si me puedo nacionalizar, después hay que trabajar, exigirse. Lo primero es nacionalizarme por mi abuela. Después tomarlo como una como una herramienta de trabajo para no ocupar un cupo. Y luego veremos para qué estamos. No puedo decir 'me hago chileno y estoy en la selección'. No pasa por eso", comentó.