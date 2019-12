Presidente de Palestino expresó su molestia con la U por "ensuciar" negociación con Luis Del Pino

El presidente de Palestino, Jorge Uauy, se mostró molesto con Universidad de Chile por "ensuciar" una negociación de opción de compra por el venezolano Luis Del Pino Mago, ofreciéndole un mayor suelo en medio de estas conversaciones.

"Esto es muy simple. Nosotros pagamos por una opción de compra que vence el 31 de diciembre, al haber pagado es un derecho que tenemos que ejercer. El tema es que ese derecho es parte de una negociación limpia", sostuvo Uauy en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa.

"A meterse la U entre medio ensució absolutamente y entrampó la negociación, por lo tanto acá hay un daño patrimonial enorme para Palestino, que vamos a luchar y a tratar de que se haga justicia patrimonial por todos los medios", agregó.

Además, añadió que en lo deportivo "nosotros teníamos cubierta una plaza con Luis Del Pino y jamás pensamos buscar alternativas dada la opción de compra que tenemos, por lo tanto hoy nos encontramos en una posición absolutamente desmejorada con relación a todo el resto de los equipos porque en esa plaza debemos partir de cero".

"Palestino no va a poder igualar los sueldos de la U. Lamentablemente usted sabe que esto no es parejo, la U recibe muchos más recursos que nosotros y por lo tanto el jugador está en una posición negociadora extremadamente buena y no sana para el ejercicio de una acción que complicó todo", insistió muy molesto el timonel "árabe".

Finalmente, el dirigente aseguró que llegarán a las últimas consecuencias en caso de que persistan las tratativas de la U: "Tenemos un tribunal patrimonial que se encarga de velar por este tipo de circunstancias y otras parecidas en la cual los clubes podemos realizar las demandas pertinentes, esperamos que esta situación de Luis Del Pino se zanje por un lado u otro y obviamente si nos vemos perjudicados vamos a llevar estos al tribunal patrimonial".