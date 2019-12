Roberto Gutiérrez sobre su buen 2019: Es una motivación para hacerlo bien el próximo año

El delantero Roberto Gutiérrez destacó el gran 2019 que vivió en Palestino, donde fue el goleador más efectivo del Campeonato Nacional, y aseguró que le dio motivación para hacerlo de la misma manera el próximo año.

"Me alcanzó para estar en la tabla de artilleros del torneo, por Copa Libertadores y los viajes, el técnico Ivo Basay intentó dar un poco de descanso y entre esos jugadores me dio a mí, así que no participé mucho en el comienzo del torneo", manifestó el ariete de 36 años en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Alcancé a jugar 12 partidos y convertí 10 goles, si lo llevas a minutosm fui el más efectivo del año, eso me deja contento y motivado para lo que puede haber. En algún momento, porque el fútbol es de momentos y hay que analizarlos, a veces uno tiene la capa caída y ha pensado si sigue jugando o no", agregó.

"Hoy es para replanteárselo y decir que con lo que estoy jugando y como estoy físicamente, porque no tuve lesiones musculares y he jugado a la par con todos mis compañeros, es una motivación para seguir el próximo año haciéndolo de la misma manera", avisó.

Para el ariete, Palestino realizó "un tremendo año. Empezamos el año con Copa Libertadores, hicimos un tremendo esfuerzo, ganamos dos llaves con rivales muy difíciles, entramos a un grupo con tremendos rivales, River, Internacional de Porto Alegre, hasta la última fecha de la fase de grupos teníamos posibilidades de clasificar".

"Quedamos al debe con la Copa Sudamericana, ante un rival que si poníamos en la posición de lo que jugábamos en Copa Libertadores y deberíamos haber avanzado un poco más. Después nos mentalizamos en el torneo y estuvimos terceros faltando seis fechas para terminarlo. Como grupo hicimos un tremendo año", afirmó.

Por ello, señaló que los tetracolores llegaban mejor a la última fase del torneo, que fue suspendida por el estallido social: "En el paladar mío, claramente siento que nosotros en esa fase estábamos mejor posicionados".

Gutiérrez también se refirió a la situación de Santiago Wanderers y sostuvo que "la decisión de no hacer subir al club era una injusticia" y habló sobre los saludos que le dejan hinchas de U. Católica, quienes piden su regreso al club y los agradeció, pero habló sobre su situación en el club de colonia "árabe".

"Tengo contrato hasta el 31 de diciembre, pero lo que se habló con la gente de Palestino es que iban a ver tema de renovaciones, nadie de Palestino me ha dicho que no quieren que siga con ellos, pero tampoco me han dicho si está la opción de la renovación", concluyó.