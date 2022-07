Salas: Nos metimos ahí otra vez, después se verá si estamos para entrar a copas o pelear más arriba

El delantero de Palestino Maximiliano Salas se refirió a la goleada por 5-1 sobre Coquimbo Unido y a su doblete para un resultado que le permite a los "árabes" ilusionarse con pelear más arriba en la tabla de posiciones.

"Nos metimos ahí otra vez, soy un creyente del presente, mirar el día a día y no pensar en largo; todo puede pasar, hay que dar lo mejor hoy, y después se verá si estamos para entrar a copas o para pelear más arriba. No hay que apurarse y, de paso, mejorar, porque también nos hace falta", indicó a Diario El Mercurio.

Respecto a su llegada al equipo de La Cisterna, expuso que "me llamó y hubo buena onda de entrada, es importante cuando el DT te quiere y te da confianza ¿Si hago la diferencia en lo físico? La potencia es importante, pero eso hay que entrenarlo con humildad. Mi cabeza está en jugar y mostrarme, mi foco es en este torneo y después se verá".

En cuanto a su paso por el fútbol mexicano, adviritió que "allá cuando llegué tuve un primer torneo muy bueno, me estaba yendo bien, después por decisión técnica me sacaron, me vine abajo y perdí la confianza... Me hubiese quedado cobrando allá, pero prioricé jugar y volví porque conocía la liga chilena".

Finalmente, se refirió a su nivel y entregó su receta para estar muy enfocado. "Las ganas siempre están, en todos lados, pero la cabeza influye un montón; si física y mentalmente estás arrbia, todo es más fácil, el fútbol es un 80 por ciento mental; si uno no está enfocado, es muy difícil responder, el jugador debe tener claro lo que quiere. Eso depende de su entorno, con quién te rodeas, familia, amigos, compañeros", cerró.