Pelé le envió deseos de una pronta recuperación a su amigo Maradon

El astro brasileño Pelé le envió un mensaje de buenos deseos al argentino Diego Maradona, quien se recupera luego de una operación al estómago.

"Oye, Diego. Nunca me gusta escuchar que un miembro del club de los '10' no está bien. Espero que te sientas mejor pronto, amigo", escribió el ex jugador de Santos y la selección brasileña.

Maradona se sometió a una intervención quirúrgica que buscó detener un pequeño sangrado estomacal por una hernia umbilical por el cual fue internado la primera semana de este año.

Hey Diego. I never like to hear that a member of the #10 Club is unwell. I hope you feel better soon, my friend. // Diego, eu nunca gosto de saber que um membro do clube de camisas 10 não está bem. Espero que se sinta melhor logo. https://t.co/iYK6Abn3rE