Presidente de Napoli advirtió que la Federación Italiana debe pagar si quiere a Luciano Spalletti

El presidente de Napoli, Aurelio de Laurentiis, aseguró que si la Federación Italiana (FIGC) quiere contar con Luciano Spalletti como nuevo seleccionador de Italia debe abonar la cláusula de 3,2 millones de euros que impide al extécnico del club firmar por ningún equipo durante esta temporada.

"No es una cuestión de dinero, sino de principios, que no concierne solo a Napoli, sino a todo el sistema futbolístico italiano, que debe despojarse de su actitud amateur para enfrentarse a los desafíos mirando el cumplimiento de las reglas de las empresas, las sociedades anónimas, el mercado", escribe el timonel de la escuadra "Azzurri" en un comunicado en la web de club.

El nombre de Spaletti, campeón de Serie A la última temporada, suena con fuerza como nuevo entrenador de Italia tras la inesperada dimisión de Roberto Mancini el pasado domingo, a falta menos de un año para el inicio de la Eurocopa 2024 , y numerosos medios esperaban que De Laurentiis y la FIGC llegasen a un acuerdo para evitar abonar la cláusula.

"Después de la avalancha de consideraciones abstractas aparecidas en muchos medios, llevadas a cabo por comentaristas autorizados, creo que es necesario aclarar el asunto Spalletti, vinculado a su posible compromiso como entrenador del equipo nacional de fútbol italiano", comienza el presidente napolitano.

En su nota, Di Laurentiis expresa que "Spalletti, a pesar de tener un último año de contrato con el Napoli, tras ganar el Scudetto expresó el deseo de tomarse un periodo de desapego de la actividad de entrenador porque estaba 'muy cansado'. Por gratitud por el trabajo realizado, no pestañeé a pesar de que podría haberle pedido que respetara el contrato".

En cuanto a la FIGC, "lo que más me sorprende es que a pocas semanas de dos partidos muy importantes de la selección, sufrimos la renuncia del entrenador Roberto Mancini" y señala "dos consideraciones principales: no sabes cómo mantener relaciones con tus colaboradores induciéndolos a renunciar" y "no existen instrumentos legales adecuados para retenerlos, determinando el cumplimiento de los contratos firmados también a través de la provisión de sanciones específicas".