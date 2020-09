Braulio Leal tras su golazo de media cancha: Ya tenía visto al arquero

El mediocampista de Magallanes Braulio Leal mostró su satisfacción por el gol de mediacancha que anotó en el empate 5-5 entre la Academia y Rangers por la Primera B y aseguró que ya tenía visto al arquero talquino.

"Ya tenía visto al arquero, cuando ellos hacían goles se adelantaba y daba instrucciones a sus compañeros. Entonces, nos hacen el 3-2, partimos al tiro, lo vi distraído y me atreví. Siempre le pego harto al arco", contó Leal en diálogo con La Cuarta.

"Pude ver recién el gol hoy en la mañana (ayer jueves) y hubo muchas reacciones. Me salió en el momento, pero obviamente que tenía visto al arquero. De hecho, cuando Rangers hace el 1-0 y vamos a partir, vi que él (Jonathan Salvador) se había adelantado y le iba a pegar de primera, pero no me dio el tiempo", añadió.

Leal narró que después Salvador se le acercó: "El arquero de ellos cuando terminó el partido me dijo 'viejo, me vas a hacer salir en todos lados ahora, jajá'. Con mis compañeros hablamos repoco la verdad, yo estaba recaliente por el partido, hicimos cinco goles y empatamos", contó.

"La verdad es un orgullo jugar y hacer este tipo de goles a los 38 años. Voy a cumplir 39 y a estas alturas de la vida disfruto de hacer lo que más me gusta. Eso sí, ojalá ganando y peleando el ascenso", completó.

