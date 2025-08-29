Copiapó vs Santa Cruz en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Copiapó es el líder de la Primera B y el principal candidato al título de ascenso. Los Leones tienen 37 puntos, al igual que Wanderers, y buscarán derrotar a Santa Cruz para seguir en su ruta a Primera División.

Por su parte, los Unionistas necesitan con urgencia una victoria para espantar el fantasma del descenso e ilusionarse con el último cupo a la liguilla.

🕘 Copiapó vs Santa Cruz en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Copiapó vs Santa Cruz?

El partido se disputará este sábado 30 de agosto, a partir de las 12:30 horas, en el Estadio Luis Valenzuela.

🗓 Fecha: Sábado 30 de agosto

🕒 Hora: 12:30 horas

🏟 Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó

📺 ¿Dónde ver en vivo Copiapó vs Santa Cruz?

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Copiapó vs Santa Cruz

Árbitro: Reinerio Alvarado Gonzalez

1er asistente: Jean Araya Carvajal

2do asistente: Nicolás Allende Vicencio

4to árbitro: Matías Quila Acuña

📝 El XI de Copiapó vs Santa Cruz por la Primera B 2025

El probable once: Julio Fierro; Diego Opazo, Fabián Torres, John Santander, Marcelo Filla; Enzo Fernández, Iván Rozas, Rodrigo Orellana, Thomas Jones; Carlos Ross, Matías Gallegos. DT: Hernán Caputto.

📝 El XI de Santa Cruz vs Copiapó Santa Cruz por la Primera B 2025

El probable once:Gianni Rodríguez, Hardy Cavero, Jesús Pino, Simón Contreras; Cristóbal Castillo, Diego Urzúa, Ignacio Caroca; Kevin Harbottle, Milton Alegre, Nicolás Rivera. DT: John Armijo