Primera B

Copiapó vs Santa Cruz en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Copiapó, líder de la Primera B, buscará dar otro gigantesco paso hacia el ascenso frente a Santa Cruz.

Oscar Buch Guzmán
Copiapó es el líder de la Primera B y el principal candidato al título de ascenso. Los Leones tienen 37 puntos, al igual que Wanderers, y buscarán derrotar a Santa Cruz para seguir en su ruta a Primera División.

Por su parte, los Unionistas necesitan con urgencia una victoria para espantar el fantasma del descenso e ilusionarse con el último cupo a la liguilla.    

🕘 Copiapó vs Santa Cruz en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Copiapó vs Santa Cruz?

El partido se disputará este sábado 30 de agosto, a partir de las 12:30 horas, en el Estadio Luis Valenzuela.

🗓 Fecha: Sábado 30 de agosto

🕒 Hora: 12:30 horas

🏟 Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó

📺 ¿Dónde ver en vivo Copiapó vs Santa Cruz?

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Copiapó vs Santa Cruz

Árbitro: Reinerio Alvarado Gonzalez

1er asistente: Jean Araya Carvajal

2do asistente: Nicolás Allende Vicencio

4to árbitro: Matías Quila Acuña

📝 El XI de Copiapó vs Santa Cruz por la Primera B 2025

El probable once: Julio Fierro; Diego Opazo, Fabián Torres, John Santander, Marcelo Filla; Enzo Fernández, Iván Rozas, Rodrigo Orellana, Thomas Jones; Carlos Ross, Matías Gallegos. DT: Hernán Caputto.

📝 El XI de Santa Cruz vs Copiapó Santa Cruz por la Primera B 2025

El probable once:Gianni Rodríguez, Hardy Cavero, Jesús Pino, Simón Contreras; Cristóbal Castillo, Diego Urzúa, Ignacio Caroca; Kevin Harbottle, Milton Alegre, Nicolás Rivera. DT: John Armijo

Oscar Buch Guzmán

Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians. “Ganar o perder, pero siempre con democracia.”
