Copiapó vs Santa Cruz en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025
Copiapó, líder de la Primera B, buscará dar otro gigantesco paso hacia el ascenso frente a Santa Cruz.
Copiapó es el líder de la Primera B y el principal candidato al título de ascenso. Los Leones tienen 37 puntos, al igual que Wanderers, y buscarán derrotar a Santa Cruz para seguir en su ruta a Primera División.
Por su parte, los Unionistas necesitan con urgencia una victoria para espantar el fantasma del descenso e ilusionarse con el último cupo a la liguilla.
🕘 Copiapó vs Santa Cruz en vivo, por la Primera B: minuto a minuto
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Copiapó vs Santa Cruz?
El partido se disputará este sábado 30 de agosto, a partir de las 12:30 horas, en el Estadio Luis Valenzuela.
🗓 Fecha: Sábado 30 de agosto
🕒 Hora: 12:30 horas
🏟 Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó
📺 ¿Dónde ver en vivo Copiapó vs Santa Cruz?
📺 TV: TNT Sports
💻 Streaming: TNT Sports en Max
🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre Copiapó vs Santa Cruz
Árbitro: Reinerio Alvarado Gonzalez
1er asistente: Jean Araya Carvajal
2do asistente: Nicolás Allende Vicencio
4to árbitro: Matías Quila Acuña
📝 El XI de Copiapó vs Santa Cruz por la Primera B 2025
El probable once: Julio Fierro; Diego Opazo, Fabián Torres, John Santander, Marcelo Filla; Enzo Fernández, Iván Rozas, Rodrigo Orellana, Thomas Jones; Carlos Ross, Matías Gallegos. DT: Hernán Caputto.
📝 El XI de Santa Cruz vs Copiapó Santa Cruz por la Primera B 2025
El probable once:Gianni Rodríguez, Hardy Cavero, Jesús Pino, Simón Contreras; Cristóbal Castillo, Diego Urzúa, Ignacio Caroca; Kevin Harbottle, Milton Alegre, Nicolás Rivera. DT: John Armijo