Deportes Recoleta vs Santiago Wanderers en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Recoleta y Wanderers animarán uno de los partidos importantes de este Fecha 22 de la Primera B.

Los Caturros, líderes de del torneo, buscarán en Santiago un triunfo que los ayude a no perder su puesto de privilegio y no perder terreno ante Copiapó.

Recoleta también está en la pelea grande. Los metropolitanos necesitan un triunfo para consolidar su lugar en la liguilla y, si se dan algunos resultados, pelear por el ascenso directo.

🕘 Deportes Recoleta vs Santiago Wanderers en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Recoleta vs Santiago Wanderers?

Recoleta y Wanderers jugarán este sábado 23 de agosto a partir de las 12:30 horas en el estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez.

📺 ¿Dónde ver en vivo Deportes Recoleta vs Santiago Wanderers?

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Deportes Recoleta vs Santiago Wanderers

Árbitro: Francisco Gilabert

1er asistente: Diego Gamboa

2do asistente: Hernán Banda

Cuarto árbitro: Matías Quila

📝 El XI de Deportes Recoleta vs Santiago Wanderers por la Primera B 2025

El once: Jaime Vargas; Daniel Viveros, Víctor Retamal, Ignacio Lara, Francisco Alarcón; Bastían Valdés, Nicolás Carvajal, Federico Martín; Óscar Salinas, Jason Flores y Germán Estigarribia . DT: Luis Landeros.

📝 El XI de Santiago Wanderers vs Deportes Recoleta por la Primera B 2025

El once: Eduardo Miranda; Axel Herrera, Sergio Felipe, Víctor González Chang, Diego Torres; Leandro Navarro, Joaquín Pereyra, Jorge Gatica, Jorge Luna; Ethan Espinoza y Pablo Cuadra. DT: Domingo Sorace.