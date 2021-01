Gabriel Sandoval mostró consecuencias de fuerte infracción de un jugador de Temuco

El jugador de Rangers de Talca Gabriel Sandoval mostró a través de sus redes sociales cómo quedó su pierna tras una temeraria infracción que le cometió el futbolista de Deportes Temuco Claudio Zamorano en el encuentro disputado el domingo por la liguilla de Primera B.

El volante quedó muy lastimado tras la falta, que derivó en una roja para el visitante, y tuvo que ser reemplazado durante el primer tiempo.

"Para los que dicen que no fue para tanto", señaló el ex U. Española en su cuenta de Twitter, donde además sostuvo que "estaba con canillera, pero me la corrió con la patada".

Rangers avanzó de ronda en la liguilla y disputará las semifinales contra Deportes Melipilla. En el caso de ganar, jugará con Unión San Felipe en el enfrentamiento decisivo.