La agenda de la séptima fecha del Campeonato de la Primera B

Santiago Morning y Ñublense serán los encargados de abrir la séptima del Campeonato de la Primera B, cuando se midan el sábado 24 de marzo, en el Estadio La Pintana.

En la misma jornada, pero una hora más tarde, Cobreloa, uno de los líderes del certamen, visitará el Bicentenario Chinquihue para enfrentar a Deportes Puerto Montt.

Por su parte, durante la jornada dominical se vivirán atractivos duelos entre Santiago Wanderers y Unión San Felipe, en el Estadio "Elías Figueroa", y Deportes Valdivia ante Coquimbo Unido, en el Estadio Parque Municipal.

Cabe mencionar que la Primera B no será afectada por la doble fecha FIFA que paraliza a las principales ligas del mundo, incluida la del Campeonato Nacional de Primera División.

Revisa la programación completa a continuación:

Primera B - Séptima fecha

Sábado 24

- Santiago Morning vs. Ñublense, 17:00 horas. Estadio La Pintana.

- Deportes Melipilla vs. Barnechea, 18:00 horas. Estadio "Roberto Bravo".

- Deportes Puerto Montt vs. Cobreloa, 18:00 horas. Estadio Bicentenario Chinquihue.

Domingo 25

- Cobresal vs. Deportes Copiapó, 15:30 horas. Estadio El Cobre.

- Santiago Wanderers vs. Unión San Felipe, 16:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

- Deportes La Serena vs. Magallanes, 16:30 horas. Estadio La Portada.

- Deportes Valdivia vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas. Estadio Parque Municipal.

- Rangers vs. San Marcos de Arica, 20:00 horas. Estadio Fiscal de Talca.