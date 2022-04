La programación de la décima fecha del Campeonato Ascenso

Esta semana se jugará la décima fecha del Campeonato Nacional. Revisa los partidos que se llevarán a cabo:

Martes 19 de abril

Deportes Copiapó vs. Deportes Iquique, 18:00 horas. Estadio "Luis Valenzuela".

Deportes Recoleta vs. Santiago Morning, 20:30 horas. Estadio Santa Laura.

Miércoles 20 de abril

Deportes Melipilla vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas. Estadio Municipal de La Pintana.

Cobreloa vs. AC Barnechea, 20:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.

Rangers vs. Deportes Santa Cruz, 20:30 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Jueves 21 de abril

Magallanes vs. Fernández Vial, 12:30 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

Deportes Puerto Montt vs. San Luis, 18:00 horas. Estadio Bicentenario Chinquihue.

Unión San Felipe vs. Deportes Temuco, 20:30 horas. Estadio Municipal de San Felipe.

Libre: Universidad de Concepción.