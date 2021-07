La programación de la decimotercera fecha del Campeonato Ascenso

Este sábado 31 de julio comienza la fecha 13 del Campeonato Ascenso, en la que Coquimbo Unido buscará mantenerse como líder del torneo, en su duelo contra San Luis.

Mira los compromisos de la jornada 13 de la Primera B:

Sábado 31 de julio

- Deportes Temuco vs. Cobreloa, 15:00 horas. Estadio "Germán Becker".

- Unión San Felipe vs. Santiago Morning, 17:30 horas. Estadio Municipal de San Felipe.

- Coquimbo Unido vs. San Luis, 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Domingo 1 de agosto

- Rangers vs. Deportes Iquique, 15:00 horas. Estadio Fiscal de Talca.

- Deportes Puerto Montt vs. Fernández Vial, 15:00 horas. Estadio Bicentenario Chinquihue.

Lunes 2 de agosto

- Magallanes vs. Deportes Copiapó, 12:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

Martes 3 de agosto

- AC Barnechea vs. Deportes Santa Cruz, 14:00 horas. Estadio Municipal de San Francisco de Mostazal.

- Universidad de Concepción vs. San Marcos de Arica, 18:00 horas. Estadio "Ester Roa".