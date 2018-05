La programación de la decimotercera fecha del Campeonato de la Primera B

Santiago Wanderers recibirá el viernes a Deportes Valdivia en el Estadio "Elías Figueroa", en el partido que dará inicio a la decimotercera fecha del Campeonato de la Primera B.

El sábado, en tanto, el puntero Cobresal jugará como forastero como visitante frente a Deportes Melipilla, mientras que su escolta Santiago Morning se medirá ante Coquimbo Unido en la misma jornada.

El domingo Cobreloa enfrentará a Ñublense en Chillán, y la fecha la cerrarán Deportes La Serena y San Marcos de Arica el mismo día en el Estadio La Portada.

Revisa la programación de la decimotercera fecha:

Viernes 18 de mayo

- Santiago Wanderers vs. Deportes Valdivia, 19:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

- Barnechea vs. Deportes Puerto Montt, 19:30 horas. Estadio Municipal de Barnechea.

Sábado 19 de mayo

- Santiago Morning vs. Coquimbo Unido, 15:30 horas. Estadio Municipal de La Pintana.

- Unión San Felipe vs. Deportes Copiapó, 15:30 horas. Estadio Municipal de San Felipe.

- Deportes Melipilla vs. Cobresal, 20:00 horas. Estadio "Roberto Bravo".

Domingo 20 de mayo

- Magallanes vs. Rangers, 12:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

- Ñublense vs. Cobreloa, 16:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

- Deportes La Serena vs. San Marcos, 16:30 horas. Estadio La Portada.