La programación de la fecha 22 del Campeonato Ascenso

Este domingo comienza la fecha 22 del Campeonato Ascenso en la que Coquimbo Unido buscará seguir firme como puntero de la competencia.

Revisa la programación de la vigésimo segunda jornada:

Domingo 26 de septiembre

- Cobreloa vs. Fernández Vial, 14:00 horas. Estadio Zorros del Desierto.

- Deportes Copiapó vs. San Luis, 14:00 horas. Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla".

- Rangers vs. Santiago Morning, 20:00 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Lunes 27 de septiembre

- Magallanes vs. Deportes Iquique, 12:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

- AC Barnechea vs. Deportes Temuco, 18:00 horas. Estadio Municipal de La Pintana.

- Universidad de Concepción vs. Deportes Puerto Montt, 20:30 horas. Estadio "Ester Roa".

Martes 28 de septiembre

- Deportes Santa Cruz vs. Unión San Felipe, 18:30 horas. Estadio "Joaquín Muñoz García".

- San Marcos de Arica vs. Coquimbo Unido, 19:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn".