La programación de la fecha decisiva del Campeonato Ascenso

Revisa la programación para la fecha 30 del Campeonato Ascenso, de la Primera B, en la que se definirá al campeón que logrará un cupo directo en la Primera División, así como también a los participantes de la liguilla.

Magallanes tiene la primera opción y jugará el martes contra Recoleta, como visita, mientras Cobreloa, que también puede ganar el título, recibirá en simultáneo a Santiago Morning en Calama.

Esta es la agenda:

Viernes 28 de octubre

- Santiago Wanderers vs. Deportes Santa Cruz, 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán". Arbitra Omar Oporto.

Lunes 31 de octubre

- Deportes Copiapó vs. Deportes Temuco, 12:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela". Arbitra Héctor Jona.

- Rangers vs. Deportes Puerto Montt, 15:00 horas. Estadio Fiscal de Talca. Arbitra Juan Sepúlveda.

Martes 1 de noviembre

- U. de Concepción vs. San Luis, 15:00 horas. Estadio "Ester Roa". Arbitra Miguel Araos.

- Cobreloa vs. Santiago Morning, 17:30 horas. Estadio Zorros del Desierto. Arbitra Nicolás Gamboa.

- Deportes Recoleta vs. Magallanes, 17:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida. Arbitra Piero Maza.

- Deportes Melipilla vs. Deportes Iquique, 17:30 horas. Estadio Municipal de La Pintana. Arbitra Diego Flores.

- Unión San Felipe vs. Fernández V ial, 17:30 horas. Estadio Municipal de San Felipe. Arbitra Víctor Abarzúa.

Club libre: Barncehea.