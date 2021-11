La programación de la penúltima fecha del Campeonato Ascenso

La ANFP entregó la programación de la fecha 29 del Campeonato Nacional del Ascenso, en la cual Coquimbo Unido puede concretar su regreso a la Primera División.

Los duelos se jugarán entre el viernes 5 y el martes 9 de noviembre, con varios en simultáneo.

Revisa la programación:

Viernes 5 de noviembre

- Deportes Puerto Montt vs. Santiago Morning, 16:00 horas. Estadio Bicentenario Chinquihue.

Sábado 6 de noviembre

- Magallanes vs. San Luis, 17:30 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

- Deportes Temuco vs. Deportes Iquique, 18:00 horas. Estadio "Germán Becker.

- Rangers vs. San Marcos, 18:00 horas. Estadio Fiscal de Talca.

- Barnechea vs. Copiapó, 20:30 horas. Estadio Municipal de La Pintana.

- U. de Concepción vs. Fernández Vial, 20:30 horas. Estadio "Ester Roa".

- D. Santa Cruz vs. Cobreloa, 20:30 horas. Estadio "Joaquín Muñoz".

Martes 9 de noviembre

- Coquimbo Unido vs. Unión San Felipe, 16:15 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Así está la tabla de posiciones: