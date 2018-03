La programación de la séptima fecha del Campeonato Nacional de Primera B

Este fin de semana el fútbol chileno tendrá acción en el torneo por el ascenso, que lidera Cobresal con 15 puntos, seguido por Santiago Morning, que tiene 12.

El puntero de la Primera B se verá las caras el domingo como local ante Deportes Copiapó, mientras los "bohemios" jugarán ante Ñublense en el partido que abre la fecha.

El alicaído Santiago Wanderers, en tanto, jugará en jornada dominical ante Unión San Felipe.

Revisa la programación:

Sábado 24 de marzo

- Santiago Morning vs. Ñublense, 17:30 horas. Estadio Municipal de La Pintana.

- Deportes Melipilla vs. Barnechea, 18:00 horas. Estadio "Roberto Bravo".

- Puerto Montt vs. Cobreloa, 18:00 horas. Estadio Chinquihue.

- Rangers vs. San Marcos, 20:00 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Domingo 25 de marzo

- Deportes Valdivia vs. Coquimbo Unido, 12:00 horas. Estadio Parque Municipal.

- Cobresal vs. Deportes Copiapó, 15:30 horas. Estadio El Cobre.

- Santiago Wanderers vs. U. San Felipe, 16:00 horas. Estadio "Elías Figueroa".

- Deportes La Serena vs. Magallanes, 16:30 horas. Estadio La Portada.