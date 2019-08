La programación de la vigésima fecha del Campeonato de la Primera B

Entre el sábado 24 y el domingo 25 de agosto se disputará la vigésima fecha del torneo de la Primera B, y el primer lugar de la tabla de posiciones será disputado entre Deportes Puerto Montt, Cobreloa, Deportes La Serena y AC Barnechea.

Revisa la programación completa de la Primera B:

Sábado 24 de agosto

Magallanes vs. Ñublense, 15:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

Deportes Melipilla vs. Santiago Morning, 15:30 horas. Estadio por confirmar.

Deportes Puerto Montt vs. Rangers, 17:30 horas. Estadio Chinquihue.

Deportes La Serena vs. AC Barnechea, 19:00 horas. Estadio La Portada.

Deportes Copiapó vs. Deportes Temuco, 21:00 horas.Estadio "Luis Valenzuela".

Domingo 25 de agosto

Cobreloa vs. Unión San Felipe, 15:30 horas. Estadio Zorros del Desierto.

San Luis vs. Deportes Valdivia, 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña".

Santiago Wanderers vs. Deportes Santa Cruz, 19:30 horas. Estadio "Elías Figueroa".