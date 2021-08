Los resultados de la decimoséptima fecha del Campeonato Ascenso

Se juega la decimoséptima fecha del Campeonato Ascenso, en la que Coquimbo Unido buscará sostener su liderato en la tabla de posiciones.

Sigue los encuentros:

Viernes 27 de agosto

- Universidad de Concepción 0-1 Deportes Santa Cruz, Entretiempo. Estadio "Ester Roa".

0-1: 26' Jaime Gaete (SC)

- Magallanes vs. Santiago Morning, Finalizado. Estadio Municipal de San Bernardo.

0-1: 29' Roberto Riveros (SMO)

Sábado 28 de agosto

- Coquimbo Unido vs. AC Barnechea, 12:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

- Deportes Puerto Montt vs. Unión San Felipe, 12:00 horas. Estadio Bicentenario Chinquihue.

- Deportes Temuco vs. Deportes Copiapó, 12:00 horas. Estadio "Germán Becker".

- Rangers vs. San Luis, 17:30 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Domingo 29 de agosto

- Cobreloa vs. San Marcos de Arica, 12:00 horas. Estadio Zorros del Desierto.

- Deportes Iquique vs. Fernández Vial, 12:00 horas. Estadio Tierra de Campeones.