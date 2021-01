Los resultados de la fecha 29 del Campeonato Nacional de Primera B

Sigue en vivo y online los resultados de la penúltima fecha de la fase regular del Campeonato Nacional de Primera B a través de AlAireLibre.cl.

Resultados de la fecha 29

Martes 12 de enero

- Deportes Valdivia 2-1 Santiago Morning, Finalizado. Estadio Parque Municipal.

1-0: 45+2' Christopher Ojeda (VAL); 1-1: 72' Leandro Barrera (SM); 2-1: 90+5' Lucas Simón (VAL)

- San Luis 3-0 Deportes Temuco, Finalizado. Estadio "Lucio Fariña".

1-0: 55' Gonzalo Bustos (SL); 2-0: 85' Esteban Ciaccheri de penal (SL); 3-0: 90+2' Ignacio Lara (SL)

- Cobreloa 1-1 Deportes Copiapó, Finalizado. Estadio Zorros del Desierto.

0-1: 26' Luca Pontigo (COP); 1-1: 29' Roberto Riveros (COB).

- Magallanes vs. Deportes Santa Cruz, 18:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

- Deportes Melipilla vs. AC Barnechea, 18:30 horas. Estadio La Florida.

- Rangers vs. Deportes Puerto Montt, 21:00 horas. Estadio Fiscal de Talca

Miércoles 13 de enero

- Ñublense vs. U. San Felipe, 19:15 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

Libre: San Marcos de Arica