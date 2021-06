Los resultados de la novena fecha del Campeonato del Ascenso

El domingo 6 de junio arranca la novena fecha del Campeonato del Ascenso en la Primera B, con el duelo entre dos de los equipos que perdieron la categoría en la temporada pasada, Deportes Iquique y Universidad de Concepción.

Por su parte, el líder Coquimbo Unido buscará mantener su sitial el lunes 7, cuando visite a Santiago Morning.

Revisa los resultados de los partidos a continuación:

Campeonato del Ascenso - Fecha 9

Domingo 6 de junio

Deportes Iquique 5-1 U. de Concepción. Finalizado. Estadio Tierra de Campeones.

1-0: 13'; Isaac Díaz (IQQ), 2-0: 21'; Juan Pablo Miño (IQQ), 3-0: 37'; Alvaro Ramos (IQQ), 3-1: 60'; Lionel Altamirano (UDC), 4-1: 80'; Michael Contreras (IQQ), 5-1: 88'; Michael Contreras (IQQ)



Unión San Felipe 2-4 Barnechea. Finalizado. Estadio "Lucio Fariña".

1-0: 25' Juan Méndez (USF), 2-0: 58' Julio Castro (USF), 2-1: 62' Felipe Flores (BAR), 2-2: 63' Julián Rodríguez (BAR), 3-2: 68' Cristián Muñoz (BAR), 4-2: 82' Felipe Flores (BAR)

Lunes 7 de junio

San Luis 0-0 San Marcos de Arica. Primer tiempo. Estadio "Lucio Fariña".

Deportes Copiapó vs. Santa Cruz. 12:00 horas. Estadio "Luis Valenzuela".

Magallanes vs. Cobreloa. 12:30 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

Santiago Morning vs. Coquimbo Unido. 15:30 horas. Estadio Municipal de La Pintana

Puerto Montt vs. Deportes Temuco. 18:00 horas. Estadio "Chinquihue".

Libre: Rangers

Expulsado: Lautaro de Buin