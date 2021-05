Los resultados de la octava fecha del Campeonato del Ascenso

Entre este sábado 29 y martes 1 de junio se juega una nueva fecha del Campeonato del Ascenso (Primera B).

Sigue junto a AlAireLibre.cl los resultados de la jornada:

Sábado 29 de mayo

U. de Concepción 0-0 Deportes Temuco. Primer tiempo.

Domingo 30 de mayo

Cobreloa vs. San Luis. 12:00 horas

Santa Cruz vs. Deporte Iquique. 12:00 horas

Barnechea vs. Magallanes. 12:00 horas

Martes 1 de junio

San Marcos vs. Unión San Felipe. 14:30 horas

Coquimbo Unido vs. DEportes Copiapó. 18:00 horas

Rangers vs. Deportes Puerto Montt. 20:30 horas