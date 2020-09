Los resultados de la sexta fecha de Primera B

Este fin de semana se disputa la sexta fecha del Campeonato Nacional de Primera B.

Jueves 3 de septiembre

- San Luis 1-0 San Marcos de Arica, Primer tiempo. Estadio "Lucio Fariña".

1-0: 26' Gonzalo Abán (SL)

Viernes 4 de septiembre

- Deportes Temuco vs. Deportes Valdivia, 13:30 horas. Estadio "Germán Becker".

Sábado 5 de septiembre

- Deportes Melipilla vs. Unión San Felipe, 15:00 horas. Estadio La Florida.

Domingo 6 de septiembre

- Cobreloa vs. Deportes Santa Cruz, 12:00 horas. Estadio Zorros del Desierto.

- Puerto Montt vs. Rangers, 12:00 horas. Estadio Chinquihue.

- Barnechea vs. Copiapó, 12:00 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

- Ñublense vs. Santiago Morning, 18:00 horas. Estadio CAP.

Club libre: Magallanes.

