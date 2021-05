Michael Ríos: Hans Martínez y José Barrera no respetaron los códigos

El volante Michael Ríos, que fichó para la presente temporada por Lautaro de Buin, cargó contra los ex jugadores del club Hans Martínez y José Barrera por "romper los códigos" al denunciar adulteración de documentos en sus contratos.

"En el fútbol hay códigos y los códigos se respetan. Y cuando no se respetan, pasan cosas como lo que estamos viviendo", señaló en conversación con El Mercurio.

El ex U. Católica apuntó a los futbolistas considerando que "cuando muestran documentos que son personales y que se tienen que solucionar con el club, no se tiene que enterar nadie más".

"Si lo que está ahí, en los contratos, te lo van a pagar igual. Las cosas se solucionan con la gente que tiene que solucionarse. Al fin y al cabo, les abrieron las puertas del club y les dieron trabajo. Yo soy muy cerrado en ese tema, al que me da trabajo lo respeto mucho, por eso siempre me he ido bien de los clubes en que jugué", continuó.

Lautaro de Buin fue desafiliado de la ANFP por presentar documentos falsos.