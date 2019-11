Presidente de Cobreloa: Los mismos barristas son los que apoyan a los políticos que llevan el país

El presidente de Cobreloa, Walter Aguilera, acusó supuestos intereses creados de las barras del fútbol chileno que buscan la suspensión del fútbol profesional y además dijo que existen conocidos vínculos entre esas hinchadas y el mundo político.

"Hay muchas cosas que a veces uno las ve y se hace el tonto o como no te interesan no ves el detalle de lo que pasa. Los mismos barristas son los que apoyan a los políticos que llevan el país, los mismos que rayan las paredes y les hacen campañas, los mismos que entregan los flyers y eso lo sabemos todo el mundo y ahora están en contra de los políticos", lanzó Al Aire Libre en Cooperativa.

"Son cosas que a mí no me cuadran, que pongo a analizar y darle una vuelta, hay situaciones que no me parecen, muchos clubes que lo único que quieren es que esto se termine, entonces empieza a entrar la suspicacia y empiezas a desconfiar demasiado de cómo se manejan algunas situaciones", continuó Aguilera.

Luego, el dirigente loíno apuntó: "Hagan un análisis, revisen, las barras que incitan a la violencia o que los partidos no se jueguen, o no están peleando nada o tienen asegurado torneos internacionales o en otro caso tienen ascenso asegurado si el cierre es hoy. Esto da para mucho, para desconfiar y pensar que algo raro hay".

"Alguien está detrás de todo esto y lo único que quiere es cuidar sus intereeses por sobre los del fútbol y la gente en general en el país", prosiguió.

Por último, declaró que "espero estemos a la altura para tomar la mejor determinación, esto se tiene que terminar en cancha por el bien de los que invirtieron en el fútbol, de los futbolistas, que si este fin de semana no jugamos o se pierde la posibilidad de tener claridad de cuándo hay que jugar, el lunes vienen los finiquitos".

"Para qué voy a seguir, no hay dinero para solventar el negocio. No queda otra opción, esto perjudica a la industria y a los futbolistas. Aseguro que el 95 por ciento de los clubes van a finiquitar si se terminan los torneos (...) es un tema muy delicado", concluyó.