Primera B: Los resultados de la segunda fecha

Este viernes arranca la segunda fecha del Campeonato de Primera B 2019, en la que los 16 equipos de la categoría buscarán sumar de a tres para comenzar a tomar protagonismo en la competencia.

Revisa la programación de la primera fecha

Viernes 22 de febrero

Deportes Temuco 0-0 San Luis, Segundo tiempo. Estadio "Germán Becker".

AC Barnechea 2-1 Puerto Mont, Segundo tiempo Estadio Municopal de Lo Barnechea.

0-1: 2'; Richard Barroilhet (PM); 1-1: 45+1' Manuel Rivera (BAR), 2-1: 61'; Bayron Oyarzo (BAR).

Sábado 23 de febrero

Deportes La Serena vs. Magallanes, 17:30 horas. Estadio La Portada.

Deportes Melipilla vs. Cobreloa, 18:00 horas. Estadio "Roberto Bravo".

Unión San Felipe vs. Deportes Valdivia, 20:00 horas. Estadio de San Felipe.

Rangers vs. Deportes Copiapó, 21:00 horas. Estadio Fiscal de Talca.

Domingo 24 de febrero

Ñublense vs. Santiago Morning, 18:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún".

Lunes 25 de febrero

Deportes Santa Cruz vs. Santiago Wanderers, 20:00 horas. Estadio La Granja