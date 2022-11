¡Escándalo! Racing ganó el Trofeo de Campeones porque a Boca le expulsaron cinco jugadores

Un vergonzoso hecho se produjo en la definición del Trofeo de Campeones de Argentina, ya que Racing conquistó la copa porque a Boca Juniors quedó con seis jugadores por expulsiones.

El partido terminó con una batalla entre ambos elencos, en los que por agresiones fueron expulsados Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Frank Fabra, Darío Benedetto (estos cuatro en cancha) y Diego González en la banca.

Antes de eso ya habían visto la roja Sebastián Villa y Alan Varela, por lo que los "xeneizes" quedaron sin el número suficiente de jugadores para disputar el compromiso, ocurriendo esto en los descuentos de la prórroga.

En la "academia" también hubo expulsados: Johan Carbonero, Carlos Jonás Alcaraz y Jonathan Galván, en incidentes que partieron minutos después de que Racing tomara ventaja en el alargue con gol de Alcaraz, y fueron gatillados por la celebración de éste.

El festejo de Alcaraz, que provocó el enojo de TODO Boca.



😳pic.twitter.com/R2mmAaGxSA — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 6, 2022

Lo de Benedetto, que terminó significando el término de todo, fue por revisión en el VAR, debido a un gesto en que insinuó que sobornaron al árbitro Facundo Tello.

Antes de eso, Norberto Briasco marcó para Boca (19') y Matías Rojas (22') para la escuadra de los chilenos Eugenio Mena y Gabriel Arias, que fueron titulares.

Tras el partido, Mena expresó: "Lo merecíamos, somos un justo ganador y merecedores de esta felicidad tremenda'', añadiendo sobre su continuidad: "A pesar de no ser nacido en Racing me hacen sentir como uno más. Me siento bien acá, vamos a descansar y ver qué pasa".