Raheem Sterling pidió acabar con el racismo: Estoy orgulloso de ser negro

El futbolista de Manchester City Raheem Sterling lanzó duras críticas al racismo durante la conferencia de prensa previa al duelo por Liga de Campeones ante Tottenham y expresó que está orgulloso de ser negro y además recomendó a los jugadores que sean insultados que no se vayan de la cancha.

"No estaría de acuerdo con que los jugadores dejaran el campo si son insultados. Ganar el partido los lastimará aún más, solo están tratando de desanimarte. Si te vas, ellos ganan. Marcar o ganar sería mejor", declaró este lunes.

"Al crecer, mi madre siempre me dijo que soy un niño negro maravilloso y lo sé. Entonces, cuando lo escucho, no es nada nuevo para mí. Sé que soy negro y estoy contento con eso. Estoy orgulloso de serlo", agregó.

"Confío en mi cuerpo, pero al mismo tiempo el abuso no está bien. Si dejas que te afecte, algunas personas no pueden soportarlo. Al crecer, mi madre siempre me dijo que me ama por quien soy", completó Sterling.

También el nacido en Jamaica reveló que desde su llegada a Manchester nunca enfrentó episodios de xenofobia y que ello sucedió "principalmente cuando fui al norte, a Liverpool. Esa fue la primera vez que me topé con el racismo".

"Soy una persona que cuando siento que algo no está del todo bien, quiero hablar de ello y que la gente lo vea desde mi perspectiva. Creo que es la mejor manera de avanzar. Si más jugadores hablan, mejor será", finalizó.