Futbolista inglés abandonó llorando un amistoso por insultos racistas

El futbolista inglés Jordi Osei-Tutu abandonó el campo llorando tras sufrir insultos racistas durante el partido amistoso que enfrentó a su equipo, Bochum, de la segunda división alemana, con St. Gallen, de la primera suiza.

Osei-Tutu, cedido por Arsenal al elenco alemán, acusó a Slimen Kchouk, jugador de St. Gallen de insultarlo repetidamente en el partido disputado en Suiza.

"Jordi me dijo que le insultó por el color de su piel. Por eso que dejó el campo completamente desolado", dijo su entrenador, Robin Dutt.

"Gracias por todos los mensajes de apoyo", escribió el jugador en sus redes sociales.

"Es muy triste que este tipo de comportamiento aún sea parte del juego, pero es lo que es, NUNCA me detendrá jugando, NUNCA me impedirá alcanzar mis metas y ciertamente no me impedirá sobresalir en mi préstamo y tener una temporada exitosa con el Bochum", añadió.

El club alemán emitió un comunicado oficial en el que condena los hechos, así como "todas las formas de racismo".

"Jordi, estamos contigo. El incidente en el partido amistoso de ayer ante el St. Gallen será analizado por todos los participantes. El club se reserva el derecho a tomar más medidas".

Asimismo, Arsenal, club formador del jugador, expresó también su molestia.