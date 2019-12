08:30 - 12/12/2019

Jugador sub 20 de Vasco acusó de racismo a futbolistas de Independiente

El defensor Miranda, del equipo sub 20 de Vasco da Gama, marcó un gol y cuando fue a celebrar a las cámaras denunció gritos racistas de parte de jugadores de Independiente. "No soy mono. Estoy orgulloso de mi color", dijo el zaguero en el marco de la Copa Rio Grande do Sul.