Don Francisco reveló de qué equipos de fútbol es hincha

El reconocido animador Mario Kreutzberger, Don Francisco, dio a conocer este lunes de qué equipo de fútbol es hincha y además reveló que en ocasiones ha animado a otra escuadra.

"Yo soy originalmente de Rangers de Talca, porque soy nacido en Talca... de Rangerito...", señaló en el Canal del Fútbol.

"He tenido mis debilidades en algún tiempo por la Universidad de Chile, pero siempre Rangers de Talca tiene un espacio en mi corazón", comentó.

Además, don Francisco dijo que no existe ningún deporte "que produzca lo que produce el fútbol, porque es un trabajo de conjunto. Esos colectivos representan lo colectivo de un país, eso es interesante y produce una efervescencia muy difícil de conseguir".

"El fútbol es único, pero la Teletón une a Chile de una manera un poco distinta, quizás no sea tan diferente, pensándolo bien, porque al final la meta es ganar el partido y si no se logra, no se gana. Ganarlo te da una profunda emoción nacional, te sientes partícipe", concluyó.