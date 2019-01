Nicolás Peric y su sobrino dueño del Chimuelo: Su ídolo es Esteban Paredes

El arquero de Rangers de Talca Nicolás Peric conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre su sobrino Renato Barrera quien se hizo conocido por su video del Chimuelo, asegurando que se trata de un niño al que le encantan los animales y que la grabación no es más que el reflejo de su personalidad.

"No tiene al puro Chimuelo, tiene perros y otros animales. Cuando yo me lo llevo para el campo tengo que estarle diciendo que deje las arañas ahí, porque toma las arañas pollito y se las lleva en un frasco. Anda todo el día lleno de bichos, hay que estar preocupado de que no se los lleve", apuntó el meta.

"Ese video salió porque lo grabaron para mandárselo a mi cuñado, el papá de Renato. Como él los encuentra chistosos se los manda a mis familiares, ellos lo hicieron viral, pero de estos videos hace 100 por año. El es así, se anda grabando y no es que haya estado planificado. Es un niño alegre al que le encantan los bichos y animales", agregó.

Asimismo, conó que "en Navidad le regalaron como un loro australiano que lo lleva para todos lados... Es un niño que se divierte, un niño sano que lo único que quería era darle sepultura a su pajarraco".

Un distendido Peric también se refirió al gusto futbolístico de su sobrino entre risas. "Dice que su ídolo es Esteban (Paredes), pero espero que no sea de Colo Colo porque lo mato, hasta ahí llegamos con los bichos", expresó.

Su presente en Rangers

En cuanto a su presente en Rangers de Talca, equipo de la Primera B, valoró que le renovaran el contrato y aseguró que quiere volver a la división de honor con los "piducanos".

"Habla bien de lo que uno ha hecho al final. El profesionalismo, la dedicación, las ganas de estar siempre, lo que uno entrega, lo que puede llegar a entregar en diferentes aspectos y no sólo dentro de una cancha, sino que en muchos aspectos que involucra el fútbol, no es sólo la pelota hay muchas otras cosas en los que los futbolistas también son importantes", apuntó.

"Me siento súper capacitado, con ganas de entrenar, estoy a la par de mis compañeros, algo que para mí es sumamente relevante, y pese a tener dos años de contrato, a fines de 2019 evaluaré si tengo la capacidad física para estar al nivel de mis compañeros", agregó.

Finalmente, apuntó que "la gran motivación que tengo es que Rangers vuelva a Primera, pensar en no retirarme en la B. Ese es el pensamiento que tiene la gente del club. Apuntamos a armar un plantel competitivo con las armas para llegar a fin de año con la chance viva de pelear el ascenso".