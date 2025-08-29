Preocupación en la Primera B: dos jugadores de Rangers hospitalizados tras accidente de tránsito

Una lamentable situación conmocionó a la Primera B del fútbol chileno. Esto porque en la antesala del duelo ante Santiago Wanderers por la Fecha 23 del Ascenso, Rangers de Talca lamentó un accidente de tránsito donde se vieron involucrados dos de sus jugadores.

A través de sus redes sociales, el equipo de la Región del Maule informó que un futbolista del primer equipo y otro del fútbol formativo sufrieron un accidente vehicular, razón por la que se encuentran hospitalizados.

🚨 Accidente vehicular afecta a Rangers de Talca

Los futbolistas involucrados son Ian Toro del primer equipo de Rangers y Martín Díaz, del fútbol formativo del equipo rojinegro.

“En horas de esta mañana, en tránsito hacia el Complejo Fortaleza Rojinegra, el jugador de nuestro plantel profesional, Ian Toro Ibarra, y el jugador del fútbol formativo, Martín Díaz Valdés, sufrieron un accidente de tránsito”, consignó un escrito compartido en las redes sociales del club.

🏥 Rangers detalló la situación médica de los futbolistas afectados

Asimismo, el elenco del Maule informó que “ambos futbolistas se encuentran actualmente hospitalizados en estado de observación en el Hospital Regional de Talca, siendo atendidos por el equipo médico del recinto asistencial”.

“Como institución hemos dispuesto de inmediato el acompañamiento de personal del área médica de nuestro club, que se mantiene junto a los jugadores, quienes se encuentran fuera de riesgo vital”, completaron.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de la Primera B?

