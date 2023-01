Ancelotti: La Supercopa nos dio mucha confianza la pasada temporada

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid, destacó la "confianza" que les dio el título de la Supercopa de España la pasada temporada, que acabó con otros dos, el de la liga y el de la Champions, y afirmó que para repetir han de mejorar el nivel mostrado en la derrota del pasado sábado ante Villarreal.

"Los títulos son siempre importantes. La del año pasado nos dio mucha confianza para la temporada, ojalá pueda ser lo mismo en esta Supercopa. Tenemos que preparar bien el partido, mejor que el último que jugamos, para volver a casa con otro trofeo", dijo el DT antes del choque con Valencia.

"Tenemos que pelear por cada competición, no pensamos en ganar todos los títulos. Ahora tenemos uno cerca y haremos todo lo posible por intentar ganarlo. De momento, el objetivo es ganar la Supercopa", valoró.

"Era previsible el hecho de no estar a tope en este momento de la temporada. Teníamos buenas señales durante los entrenamientos y por eso me sorprendió el partido contra Villarreal, donde el equipo mostró otra cara. Tenemos que volver a hacer las cosas bien. El aspecto defensivo no ha sido bueno y ahí tenemos que trabajar y mostrar que este equipo sabe defender muy bien. Esto es una base muy importante para nosotros porque delante tenemos la calidad necesaria", añadió.