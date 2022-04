Carlo Ancelotti: La magia de Real Madrid está saliendo a la luz

El técnico italiano de Real Madrid, Carlo Ancelotti, declaró este lunes que en estos últimos partidos "la magia" de Real Madrid y de sus jugadores "está saliendo a la luz", aunque reconoció que le gustaría "ver partidos más tranquilos".

Pero el técnico italiano, en una entrevista con el programa de su país "Radio anch'io sport" en 'Radio 1', dijo que preferiría sufrir menos.

"No busco emociones fuertes. Me gustaría ver partidos más tranquilos. La magia de este club, de este equipo y de estos jugadores está saliendo a la luz. El final de la temporada no está lejos. Esperamos terminar de la mejor manera posible", dijo.