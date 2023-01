Carlo Ancelotti: "Villarreal jugó mejor que nosotros y mereció ganar"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid, elogió en conferencia de prensa a Villarreal por el triunfo de este sábado, señalando que "si uno juega mejor merece ganar".

"No defendimos bien, dejamos muchos balones divididos y Villarreal disfrutó de eso. Fuimos peligrosos arriba, pero tuvimos problemas atrás. Fallamos en cosas que a veces hacemos mejor. Debemos centrarnos en resolver ese problema", reflexionó el estratega italiano.

Respecto a los dos penales sancionados por el árbitro expresó: "En ese tema el fútbol ha cambiado. Si la mano está lejos del cuerpo, es penal. Si Alaba resbaló o no da igual, los dos cobros fueron de acuerdo a las reglas. A los seguidores del fútbol no les gusta eso, pero no queda más que respetar las normas".

Ante la insistencia del tema, se molestó: "No me hagan decir que no es fútbol, el otro día ya se montó un problema increíble por decir eso. Es una regla y hay que acatarla. No hay más".

"No fue nuestro mejor partido, ya que intentamos buscar el balón en campo contrario y lo hicimos bien, pero en el bloque bajo estuvimos demasiado abiertos y permitimos demasiadas opciones. Ellos metieron balones entre líneas y ese fue el problema", enfatizó el DT de los 'merengues'.

Así mismo, descartó la responsabilidad de un problema de sobrecarga de partidos: "Yo veo al equipo bastante fresco, dimos descanso a algunos jugadores. Es verdad que no estamos todos en la misma condición, pero no creo que haya sido un aspecto físico. Luchamos los 90 minutos".

Finalmente, explicó que dio la titularidad a Eder Militao por sobre Lucas Vásquez ya que venía "con buen ritmo", un hecho que provocó que Real Madrid, en sus 121 años de historia, no tuviera españoles en su oncena titular.