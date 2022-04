Carlo Ancelotti y el título de Real Madrid: Volví a vivir, disfruto cada día acá

Carlo Ancelotti, técnico italiano de Real Madrid, agradeció tras la conquista de la única Liga de las grandes que le faltaba, la confianza de Florentino Pérez y su director general, José Ángel Sánchez, cuando le llamaron para volver a entrenar al equipo y aseguró que ha "vuelto a vivir".

"Me siento muy bien, sobre todo por ganar en el Bernabéu, es la primera vez que ganó un título aquí, en el estadio. Hoy celebramos y el miércoles vamos a intentar hacer una gran cosa. Ahora disfruto de cada día en Real Madrid, ha sido una suerte volver, lo hemos hecho bien esta temporada cuando nadie lo pensaba. Quiero quedarme un tiempo y para eso es muy simple lo que hay que hacer, ganar", afirmó en una rueda de prensa dada sobre el césped.

"Para mí es una Liga muy especial porque mi último título era con el Bayern. En mi vuelta ganarla en el primer año la que me faltaba de la primera etapa y la Supercopa de España me hace feliz por el momento", añadió.

Entre risas, confesó Ancelotti que cuando el pasado verano recibió la llamada del club, no se lo creyó. "Parecía una broma cuando me llamaron pero lo han tomado en serio y de verdad tengo que agradecer a Florentino y José Ángel porque he vuelto a vivir".

Ancelotti se quitó méritos y aseguró que la clave del éxito ha sido el buen ambiente que se respira en el vestuario. "Hemos manejado bien la plantilla, los jugadores han sido muy serios y profesionales. Mi trabajo ha sido bastante sencillo, todos han respetado mis decisiones y hemos tenido un gran ambiente de trabajo".