Eden Hazard negó contactos con Real Madrid, pero no lo descartó como destino

El jugador de Chelsea Eden Hazard considera que ya logró todo en Inglaterra y negó tener contactos con Real Madrid, aunque no descarta al club "merengue" como destino.

"No estoy lejos de la cumbre de mi carrera, eso es seguro. Aunque siempre se puede mejorar, estoy en un momento clave. Vamos a iniciar un gran giro", aseguró el futbolista en una entrevista que este martes publica la revista France Football.

"Eso no quiere decir", puntualizó, "que vaya a dejar Chelsea al final de temporada".

"Siempre he dicho que después de Inglaterra quería descubrir otras cosas. Pero hay cosas que pueden hacer que me quede aquí (...) Tras el Mundial quería irme. Finalmente me quedé y estoy haciendo una de mis mejores temporadas", señaló.

"No creo necesitar algo diferente", agregó el futbolista que, cuando le preguntaron si le gustaría ir a Madrid contestó: "¿Por qué no?".

Hazard negó contactos con el club español y aseguró que, aunque sabe que el ex técnico del club Zinedine Zidane le aprecia mucho, su carrera no va a seguir a la del ganador de las tres últimas ediciones de la Liga de Campeones.