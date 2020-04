Eden Hazard: No le tengo miedo al coronavirus

El delantero de Real Madrid Eden Hazard, quien se mantiene en cuarentena en España, aseguró que no le teme al virus Covid-19, ya que se encuentra respetando de buena forma la cuarentena en España.

"No tengo miedo del coronavirus, tengo más de que lo pueda transmitir. Yo me curaría, hay gente más débil que es peor para ellos. Pero bueno no me da miedo aunque sé que es complicado que te pase cuando estás en casa", señaló el delantero belga al medio RTBF.

Sobre cómo vive el aislamiento, Hazard señaló que "tenemos jardín y jugamos bastante. Hay gente que lo está pasando mucho peor. Los niños siguen el colegio online y no nos podemos quejar".

Finalmente, sobre el interés de sus hijos de aprender fútbol, aseguró que "no les puedo enseñar mucho porque como quien dice voy con una pierna y media, pero intento que mejoren su técnica".