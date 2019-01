Exequiel Palacios se ilusiona con llegar a Real Madrid

El argentino Exequiel Palacios, mediocampista de River Plate, aseguró este martes que tiene opciones de fichar por el Real Madrid en los próximos días. El joven de 20 años ha sido vinculado en varias ocasiones con el conjunto "merengue".

"Uno empieza a reflexionar y a pensar en el gran club que es el Real Madrid, y que hay chances de que pueda ir ahí", dijo el futbolista al canal ESPN desde Uruguay, donde River lleva a cabo su pretemporada.

"Es difícil no dejarse llevar por todo lo que dicen en las redes sociales, que se habla del Real Madrid. Trato de estar tranquilo en mi cabeza y disfrutar del día a día", afirmó el jugador.

Palacios reconoció que el fichaje podría ocurrir en breve, pero afirmó que, por ahora, su cabeza está en su club actual: "Mis amigos de River me piden que me quede a vivir acá. Mi familia respetará mi decisión, siempre me acompaña".

También se refirió a la final de la Copa Libertadores donde el "Millonario" le ganó a Boca Juniors, siendo él uno de los pilares del equipo. Palacios aseguró que será un título del que "los hinchas se van a acordar toda la vida".

"Soy un afortunado de haber podido estar en ese partido y quedar en la historia", concluyó.