Florentino Pérez descartó posible partida de Sergio Ramos de Real Madrid

El presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, descartó una posible salida del club del zaguero Sergio Ramos, luego de que un medio español asegurara que el jugador le pidió la carta de salida al mandamás de la "Casa Blanca".

Al respecto, el timonel indicó que "Ramos fue el primer español que fiché, le tengo un gran cariño y lo quiero como a un hijo. El día del duelo con Ajax hablo con él, puedo discutir, pero no oí que me dijese que le pago y se va. No es verdad".

A su vez, Pérez negó que su equipo esté interesado en fichar al francés Kylian Mbappé y al brasileño Neymar, afirmando que"no he hablado con (Zinedine) Zidane ni de Mbappé ni de Neymar, por respeto a jugadores que están en otros clubes"

"Ni hemos hablado con Mbappé ni vamos a hablar con él. El año pasado a petición del presidente de PSG tuvimos que decir que no queremos a ninguno y eso lo reiteramos este año", agregó.

Eso sí, el presidente "merengue" reconoció que "tengo la ilusión de que (Eden) Hazard venga este año. Tengo mucho interés en que venga al Madrid y la esperanza de que este año pueda ser. Es uno de los grandes del mundo. El año pasado también le queríamos pero ahora solo queda un año de contrato".

Finlamente, Pérez aseguró que "se ha visto que no se ha arreglado el problema con cambios de entrenador, pero en aquel momento era difícil entender que con grandes jugadores, el equipo no estuviera al nivel que esperábamos".

"Julen (Lopetegui) hizo lo que pudo, pero el problema no era el entrenador, era la mente de los jugadores", apuntó.