Francesco Totti y su fallido traspaso a Real Madrid: Me ofrecieron de todo, menos la capitanía

El ex futbolista italiano explicó por qué no concretó su llegada al cuadro "Merengue".

El ex futbolista italiano Francesco Totti explicó los motivos de por qué no pudo concretar su fichaje en Real Madrid el año 2004, mencionando que desde el cuadro español le "ofrecieron de todo, menos la capitanía".

En un adelanto de la nota que saldrá en la revista Líbero, el símbolo de AS Roma contó que: "Digamos que tuve la intención de ir a Real Madrid, había un 80 por ciento de posibilidades. Pagaban mucho, me ofrecieron de todo, menos la capitanía porque tenían a Raúl".

"Raúl era el jugador que tenía que ganar más porque era el capitán y el máximo referente. Cualquier jugador que llegara tenía que ganar menos que él", detalló.

Del mismo modo, agregó que: ""En 2004 acababa mi contrato con la Roma. Hubo algunos problemas con el presidente por otros motivos, no míos personales y el Madrid me ofrecía cualquier cifra para ir allí. No es que lo rechazara, pienso a menudo en ello".

"Tomé la decisión (de quedarse en la Roma) desde el corazón. Fue una decisión pensando en los hinchas, en los amigos, en la familia. Era hacer algo diferente de lo que siempre habían hecho otros jugadores. Muchos iban a Madrid, Barcelona, Bayern Munich. Me sentía diferente así. Fui un jugador bueno y además diferente porque siempre jugué con la misma camiseta", sentenció.