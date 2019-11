Gareth Bale: Me emociona más jugar con Gales que con Real Madrid

El futbolista Gareth Bale aseguró, en la rueda de prensa de su selección, que le emociona jugar más con Gales que con Real Madrid.

"Con Gales, hablo mi idioma y me siento más cómodo. Definitivamente me emociona más jugar con Gales", explicó Bale en Bakú, capital de Azerbaiyán.

"He estado con la mayoría de los jugadores, especialmente con los más experimentados desde que era sub 17. Es como jugar con tus compañeros en el parque un domingo", añadió.

El galés afirmó que este sentimiento no cambia lo que hace en el campo y que da el cien por ciento donde sea que esté.

Bale, pese a llevar varias jornadas fuera de las convocatorias de Real Madrid fue llamado con su selección para los vitales encuentros contra Azerbaiyán y Hungría en los que Gales se juega su presencia en la próxima Eurocopa.

Esto despertó las noticias en la prensa española, sorprendida por la inclusión de Bale en la convocatoria de Ryan Giggs pese a la lesión que arrastraba.

"He escuchado algunas historias, pero no les doy importancia. Mis amigos me mandan fotografías y lo que sea que escriben. Me parecen divertidas, la verdad", apuntó.