José Mourinho: No me gustaría volver a Real Madrid porque tiene entrenador y no es cualquiera

El director técnico portugués José Mourinho respondió a los rumores que lo vinculan a Real Madrid, luego del mal inicio de temporada en la liga española y la Champions League, y descartó por el momento regresar al Estadio "Santiago Bernabéu", pues considera que se le debe dar tiempo a Zinedine Zidane.

"No me gustaría volver a Real Madrid porque tiene entrenador, y no es uno cualquiera. Mi vuelta a los bancos será cuando sea. No vendo humo. Me gustaría que todo se tranquilice con Zidane", aseguró en conversación con Deportes Cuatro de España.

Además, el ex técnico de Manchester United aseguró que se encuentra feliz comentando partidos: "Hago mis trabajos en televisión una vez por mes. Me divierto y aprendo", entregando además un guiño del que piensa puede ser su próximo destino: "Me he puesto a estudiar en alemán por si algún día trabajo allí. Me hace mover el idioma".

Mourinho ya estuvo en Real Madrid entre los años 2010 y 2013, obteniendo una liga española, una Copa del Rey y una Supercopa local, clasificando al equipo después de nueve años a semifinales de la Champions en su primera temporada.

Los "merengues", por su parte, añoran regresar a los éxitos, sobre todo tras la dolorosa derrota por 3-0 del pasado miércoles frente a París Saint-Germain en la Liga de Campeones, sin remates al arco, situación que tiene cuestionado a Zidane, pese a que apenas ha dirigido cinco partidos en la temporada y solo con esa derrota.

El próximo partido de los madrileños será este domingo, como visitantes, frente a Sevilla, a partir de las 16:00 horas (19:00 GMT).