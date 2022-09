Karim Benzema será baja en Real Madrid para el derbi contra Atlético

Karim Benzema no pasó ninguna prueba en la víspera del derbi madrileño y se confirmó su baja para el duelo ante Atlético de Madrid por una lesión muscular sufrida hace poco más de una semana.

Los intentos del francés para llegar a tiempo al partido no dieron frutos. El sábado no cambió nada respecto al resto de la semana no se le vio trabajar sobre el césped en el inicio de entrenamiento "merengue".

Será el tercer encuentro que se perderá Benzema en la temporada, lesionado en el estreno en la Liga de Campeones en Glasgow ante Celtic el pasado 6 de septiembre. Además, se quedó fuera del choque frente a Mallorca por la liga española y Leipzig en Champions League.

Esta marginación se condice con tiempos de recuperación previstos para el atacante, tras confirmarse que no tenía dañada la rodilla derecha, sino una doble lesión en su muslo derecho. Desde la "casa blanca" esperan contar con el "9" a partir del 2 de octubre, tras la fecha FIFA, en la cita de Real Madrid ante Osasuna.