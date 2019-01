Keylor Navas: Si pensara que no puedo ser titular en Real Madrid me iría a mi casa

El costarricense Keylor Navas, en la ceremonia de los Premios Nacionales del Deporte español de 2017 de este jueves, aseguró que si pensara que no puede ser titular en Real Madrid se iría a su casa.

"El día que piense que no puedo ser titular me voy a mi casa y me dedico a otra cosa. Siempre he trabajado para ser titular. Hay una persona que es la que toma las decisiones y a nosotros nos toca esforzarnos, trabajar y rendir", dijo el portero del conjunto madridista a la agencia EFE.

Navas fue titular este miércoles en el partido de Copa del Rey que el conjunto "merengue" le ganó 3-0 a Leganés en la ida de los octavos de final.

"Creo que hay que esperar, no sabemos lo que va a pasar; eso solo lo sabe el entrenador", añadió sobre la posibilidad de quedarse en el puesto tras la lesión de Thibaut Courtois.

A pesar de su suplencia, Navas aseguró que no se ve fuera del conjunto blanco: "Me veo por muchos años aquí. En el futuro nadie lo sabe, como la vida, pero trato de vivir el presente y mi presente es Real Madrid y lo voy a seguir dando todo".

El costarricense habló también de los malos resultados que está cosechando el conjunto madridista esta temporada: "Estamos bien. Todos mis compañeros creen en su talento. Los resultados no son los que queríamos, pero las ganas de esforzarnos y estar unidos no la hemos perdido".

"Todavía falta mucha liga. Está cuesta arriba, pero el equipo tiene con lo que salir adelante". concluyó.